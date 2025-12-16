El patín artístico del Deportivo Madryn, brilló con su show de cierre de año

El pasado domingo, el patín artístico del Club Deportivo Madryn, tuvo su show de cierre de año en un emotivo espectáculo denomiando «Hipnótico».

Un exitoso cierre de año con «Hipnótico»

El show de cierre de año del patín artístico del Club Deportivo Madryn, fue denominado “Hipnótico” y se desarrolló el pasado sábado en el Microestadio Alfredo Barragán, en una nueva edicion del siempre convocante y emotivo evento.

La Escuela de Patin Artistico Millenium, una formación histórica del patín argentino que acumula diez campeonatos mundiales y que este año se despide definitivamente de la actividad competitiva.

El espectáculo también contó con la participación de Milagros Trejo, patinadora con discapacidad que logró títulos sudamericanos y nacionales.

El show, organizado por la profesora Verónica Lusarreta, reunió a unas 60 patinadoras del club «Aurinegro» en todas sus categorías, desde las más pequeñas hasta las mayores, compartiendo escena con las integrantes “Millenium”, en una noche a pura emoción, donde se desarrollaron coreografías grupales e individuales, con material audiovisual que acompañó cada presentación.