El Museo Regional de Trevelin celebró su 54º aniversario



El Museo Regional Trevelin celebró su 54° aniversario. El acto protocolar se desarrolló con la presencia del intendente Héctor Ingram, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante Claudia Garitano, el secretario de Gabinete Livio Espinoza, concejales, funcionarios municipales y representantes de diversas instituciones.

Durante la ceremonia se realizó la imposición del nombre “Nora Mary Evans” al Salón Blanco del Museo, en reconocimiento a su valiosa trayectoria y compromiso con la comunidad galesa de Trevelin.

El descubrimiento de placas estuvo a cargo del intendente Ingram y Billy Evans, hermano de Nora, acompañados por familiares, vecinos y representantes de entidades locales.

Las palabras alusivas estuvieron a cargo de María Esther Evans, Presidenta de la Asociación Galesa 16 de Octubre; el concejal Facundo Pais y Ximena Gómez Itxassa, nieta de Nora, quienes repasaron su legado y la importancia de mantener viva la historia de las familias pioneras. El encuentro finalizó con la interpretación de la Zamba a Trevelin, a cargo de Caren Evans y Pedro Etchemaite, en un cierre cargado de emoción.

Una vida dedicada

En ese marco, la coordinadora del Museo, Laura Morón, destacó la figura de Nora Evans: “La dejamos para el final como broche de oro, porque Nora no necesita presentación. Todos sabemos que fue una gestora cultural incansable; entendió que mirar atrás es proteger la historia y, de esta manera, dar lugar al presente. Estuvo siempre activa —en los eisteddfod, los coros, la danza— compartiendo saberes y participando con entusiasmo. Ante un llamado aparecía en su autito, subía las escaleras y siempre tenía un libro abierto para nuestras dudas. Fue, sin duda, una inspiración para quienes trabajamos en la preservación cultural”.

De Vera, Secretario de Cultura y Educación, subrayó la importancia del Museo dentro del entramado cultural de Trevelin: “El Museo Regional es un espacio que nos conecta con nuestras raíces, pero también proyecta hacia el futuro el valor de la memoria colectiva que es uno de los principales objetivos de la gestión del Intendente Héctor Ingram, un municipio Pluricultural. Celebrar este aniversario es reafirmar nuestro compromiso con la cultura y con la gente que mantiene viva la identidad del Pueblo del Molino”.