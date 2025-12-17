El mensaje de Maru Botana en medio de la polémica por la demanda a su marido



La cocinera Maru Botana publicó esta mañana un alentador mensaje a sus seguidores, en medio de la polémica que la salpica por la demanda por acoso y hostigamiento laboral a su marido, Bernardo Solá, de parte de una ex empleada.

Durante la mañana de este miércoles la pastelera subió una serie de posteos a sus historias de Instagram, sin darle relevancia a la información que trascendió durante las últimas horas del martes.

“Qué fiaca extrema, fiaca, ganas de hacer cosas, fin de año, Navidad, no te olvides de entrenar», decía en su mensaje motivacional.

«Siempre tenés que acordarte que todos los días se empieza mejor entrenando. Los pelos parados, no importa, a entrenar”, recomendó.

Lejos de mostrarse afectada por la primicia de Ángel de Brito, la cocinera se mostró entrenando a full, grabando sus sesiones de cardio desde la comodidad de su casa, bajo el lema “Dale, vos podes”.