El incendio forestal en la zona de El Turbio fue contenido



El incendio forestal detectado en la zona de El Turbio fue contenido, así lo revela el último informe técnico, y el operativo continuará hasta tanto sea controlado definitivamente.

Cabe resaltar, asimismo, que ayer se produjeron precipitaciones suficientes para aplacar la intensidad del fuego en todos los sitios activos. También se observó caída de nieve en las cumbres.

Ante las probabilidades de lluvias y el avance de un frente frío, estipulado por el servicio meteorológico, el comando definió para la jornada de este domingo mantener las guardias de rutina y personal en apresto en las bases del SPMF.

Se indicó, asimismo, que cuando las condiciones climáticas así lo permitan el personal de línea llevará adelante recorridos y sobrevuelos de monitoreo a efectos de determinar el estado de situación y así fijar nuevas pautas de trabajo.