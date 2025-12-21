El Futsal Femenino disputa las instancias definitorias de los Juegos Comunales

Este sábado, en la localidad de Río Mayo, se llevó a cabo el acto inaugural de la Final Provincial de Futsal Femenino en el marco de los Juegos Comunales 2025.

El evento recibe a los mejores equipos de futsal femenino y cuenta con la organización de Chubut Deportes.

Se conocerán a las campeonas

Del acto inaugural de las Finales de los Juegos Comunales 2026 en futsal femenino, participaron el , , junto al intendente , el gerente deportivo de Chubut Deportes, í , el director de Deportes de Río Mayo, , y demás autoridades presentes.

Con la participación de más de 80 jóvenes futbolistas de las localidades de Gastre, Cushamen, Lago Puelo, Corovado, Paso de Indios, Río Mayo y Ricardo Rojas, quedó oficialmente inaugurada esta final provincial, que continuará este domingo con la disputa de las semifinales y de la gran final,, cerrando un nuevo capítulo de competencia, inclusión y desarrollo del deporte femenino en toda la provincia.