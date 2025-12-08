El debut de Argentina ante Argelia en el MUndial 2026 ya tiene horario

Tras el sorteo del Mundial 2026, la Selección Argentina conoció las fechas, horas y sedes de sus tres partidos correspondientes al Grupo J.

Los encuentros se disputarán en la región central de Estados Unidos, con horarios relativamente accesibles para el público argentino.

Con horarios definidos

La Selección Argentina de fútbol, vigente campeona del mundo enfrentará a Austria, Argelia y Jordania por la fase de grupos del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El debut de Argentina contra Argelia se jugará en horario nocturno en el país, mientras que el partido clave contra Austria se disputará en la franja vespertina. La Selección cerrará su participación en la fase de grupos el sábado por la madrugada.

El debut por la Fecha 1 del Grupo J ante Argelia, el martes 16 de junio, a las 23:00 horas (11 PM) de Argentina.

Por la Fecha 2 (vs. Austria), se jugará el lunes 22 de junio, a las 15:00 horas (3 PM) de nuestro país y cerarrá por la Fecha 3 (vs. Jordania) el sábado 27 de junio, a las 00:00 horas, medianoche de nuetsro país.