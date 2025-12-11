El Concejo modificó la normativa de seguridad en los boliches de Madryn

En la sesión de este jueves, el Concejo Deliberante de Puerto Madryn aprobó modificaciones en la ordenanza que regula el funcionamiento de los boliches bailables y locales afines. El cambio principal apunta a reducir costos para los titulares de estos comercios sin afectar la seguridad de los asistentes.

Hasta ahora, la normativa exigía la presencia de personal policial cada vez que abrían sus puertas, incluso los días de semana en los que la concurrencia suele ser baja. Con la modificación, la obligatoriedad se mantendrá únicamente los viernes, sábados y vísperas de feriados, lo que permitirá alivianar los gastos operativos.

Además, se redujo el mínimo de tres policías a dos, mientras que continuará vigente la exigencia de contar con seguridad privada equivalente al 50% de la cantidad de efectivos policiales.

Desde el sector comercial venían planteando este reclamo desde principios de año, en un contexto económico complejo. Según expuso el concejal Federico Garitano, la medida busca “aliviar al comercio local” sin descuidar la seguridad.

Avances en obras públicas

Durante la sesión también se informó sobre el avance del Plan Mixto de Pavimentación, con el anuncio de más de 12 nuevas cuadras. El edil destacó que el progreso en materia de obras públicas “se está viendo en distintos sectores de la ciudad”.