El beach handball se alista para la Fecha 1 del Circuito Patagónico

El 20° Circuito Patagónico de Beach Handball pone primera en una sede histórica, al regresar la competencia a la ciudad de Puerto Madryn.

El Punto de Deportes de Playa será el escenario de la 1° Fecha del certamen que se desarrollará entre los días 9 y 11 de enero.

El handball en mdoalidad playa recibe su cita regional

La 1ra Fecha del Circuito Patagónico de Beach handball, uno de los más tradicionales eventos de la temporada en la región, se disputará los días 9, 10 y 11 de enero de 2026 en el Punto de Deportes de Playa de Puerto Madryn, marcando el inicio de una nueva edición del circuito y el regreso a una plaza tradicional.

El torneo, organizado por la Federación Patagónica de Deportes de Arena (FPDA) con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, se jugará en categoría Mayores Libres, en ambas ramas.

Las inscripciones ya están abiertas y se extenderán hasta el 7 de enero. La misma incluye premio alegórico, premio económico, seguro, musculosa e hidratación.

Por información e inscripciones, los interedaos pueden comunicarse al número 2920 262856 (Matías).