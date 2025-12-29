BEACH HANDBALL - CIRCUITO PATAGÓNICO - PUERTO MADRYN

El beach handball se alista para la Fecha 1 del Circuito Patagónico

El 20° Circuito Patagónico de Beach Handball pone primera en una sede histórica, al regresar la competencia a la ciudad de Puerto Madryn.

El Punto de Deportes de Playa será el escenario de la 1° Fecha del certamen que se desarrollará entre los días 9 y 11 de enero.

 

El handball en mdoalidad playa recibe su cita regional

La 1ra Fecha del Circuito Patagónico de Beach handball, uno de los más tradicionales eventos de la temporada en la región, se disputará los días 9, 10 y 11 de enero de 2026 en el Punto de Deportes de Playa de Puerto Madryn, marcando el inicio de una nueva edición del circuito y el regreso a una plaza tradicional.

El torneo, organizado por la Federación Patagónica de Deportes de Arena (FPDA) con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, se jugará en categoría Mayores Libres, en ambas ramas.

Las inscripciones ya están abiertas y se extenderán hasta el 7 de enero. La misma incluye premio alegórico, premio económico, seguro, musculosa e hidratación.

Por  información e inscripciones, los interedaos pueden comunicarse al número 2920 262856 (Matías).

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

TERMÓMETROS

Etiquetas: Carlos Linares, HORACIO MARÍN, YPF

Linares cargó contra Marín
Etiquetas: lorena villaverde, Martín Soria

Soria no se olvidó de Villaverde
Etiquetas: Nicolás Márquez, victoria villarruel

Villarruel cruzó al biógrafo de Milei

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Chile, medioambiente, turberas

Presentaron un plan binacional para proteger a las turberas patagónicas argentino-chilenas
Etiquetas: parque nacional iguazú, turismo, VISITAS

Récord de visitantes en el Parque Nacional Iguazú
Etiquetas: energía, mem

Actualizan precios mayoristas de electricidad y transporte hasta abril de 2026