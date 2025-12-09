Detienen a una pareja tras el robo de un celular a un transportista

Dos personas fueron aprehendidas durante la madrugada de este martes en Comodoro Rivadavia, luego de un hecho ocurrido en el marco de una presunta pelea entre varios individuos en la zona de Alvear.

El hecho fue reportado cerca de las 2:30 horas a través del Centro de Monitoreo. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría Seccional Segunda se entrevistó con el damnificado, quien indicó que mientras realizaba un servicio de transporte, al finalizar el viaje un hombre le sustrajo su teléfono celular del interior del vehículo y se lo entregó a una mujer, para luego intentar huir e ingresar al bar “Salomé”.

Los sospechosos fueron identificados en el lugar, ya que empleados del local impidieron su ingreso. Durante el palpado superficial a la mujer, los efectivos constataron que llevaba consigo el teléfono denunciado como robado.

Como resultado del procedimiento, se concretó la aprehensión del hombre y la mujer, quienes fueron trasladados a la dependencia policial a disposición de la Justicia.