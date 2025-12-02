Detienen a un hombre por caza ilegal y secuestran un guanaco faenado en la Ruta 48

Personal de la Comisaría de Distrito Las Plumas intervino este lunes por la tarde ante la denuncia de que dos personas estarían realizando actividades de caza en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 48. Al arribar al lugar, los efectivos interceptaron un automóvil Toyota Corolla ocupado por dos hombres, identificados como T.B.D. y C.G.U., quienes tenían en el vehículo un guanaco faenado.

Durante la verificación, el conductor exhibió un arma de fuego tipo carabina calibre .223 con la correspondiente documentación como legítimo usuario. Sin embargo, el acompañante llevaba una carabina Mossberg .22 LR sin ningún tipo de papeles que acreditara su tenencia.

Ambos fueron trasladados a la dependencia policial, donde se notificó al fiscal de turno, Héctor Amaya, del Ministerio Público Fiscal de Trelew. El funcionario dispuso el secuestro del arma sin documentación y la detención de C.G.U. por infracción al Artículo 189 Bis del Código Penal, que sanciona la portación ilegal de armas de fuego.

Asimismo, se dio intervención a la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia. Su titular, Bernardo Bersano, ordenó el secuestro del animal cazado —un guanaco— y de las distintas partes faenadas encontradas en el vehículo, que luego fueron destruidas conforme al acta correspondiente.