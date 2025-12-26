Detenido cuando robaba en un auto en Puerto Madryn



Un individuo fue reducido y detenido cuando robaba pertenencias de un vehículo que se encontraba estacionado sobre la calle Roberto Gómez de Puerto Madryn. Al llevar a cabo la detención, el hombre (42) se tornó violento e intentaba escapar de la Policía.

Los efectivos policiales que intervinieron dependen de la Dirección de Seguridad “Verano Seguro” de la Unidad Regional de la ciudad portuaria.

Se constató en el lugar del hecho un vehículo Chevrolet Corsa con el cristal izquierdo dañado y el faltante de una campera deportiva. Se dio conocimiento fiscal de turno sobre lo sucedido.