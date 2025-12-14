Deportivo Madryn confirma refuerzos y renueva vínculos pensando en la Temporada 2026 de la Primera Nacional

Luego de disputra las finales por el ascenso a la Liga Profesional, el Deportivo Madryn se recuperó y ya está pensando en la Temporada 2026 del Torneo de la Primera Nacional, donde renovará el objetivo de llegar a la máxima categoría del fútbol argentino.

En este sentido, luego de confirmar la llegada del nuevo entrenador, Cristian Díaz, se definieron la continuidades de varios jugadores del plantel 2025 y también la llegada de nuevos refuerzos.

Los que continuán en «El Depo»

Junto a la renovación de Facundo Giacopuzzi y la llegada de los refuerzos Julián Cosi, Nicolás Ortiz y Rodrigo Ayala, el Club Deportivo Madryn anunció la continuidad de gran parte del plantel que afrontó la Temporada 2025 del Torneo de la Primera Nacional.

De esta forma, quienes continuarán vistiendo los colores de «El Aurinegro», serán Mauricio Mansilla uno de los referentes del club, Fabricio Hass, Lucas Toffoletti, Mauricio Nievas, Víctor Cabrera, Thiago Yossen, Agustín Sosa, Federico Recalde, Estanislao Jara, Bruno Pérez, Thiago Nicolás, Ezequiel Montagna, Germán Rivero, Luis Silba, Nazareno Solís, Elías Ayala y Juan Peinipil.

Asimismo, se anunció a los jugadores provenientes de la cantera del «Depo» que se sumarán al plantel profesional, como lo serán Rodrigo Meccia, Adriano Martínez, Renzo Sastre, Braian Cabral, Aldo Fuentes y Eduardo Sepúlveda.

Vale destacar que no figuran dentro del listado de jugadores que continuarán en el club, dos futbolistras claves en la última Temporada, como ser Yair Bonnin y Diego Crego. En el caso del arquero Bonnin, contaría con posibilidades de seguir su carrera en otros clubes de la categoría, como por ejemplo Chacarita Juniors que confirmó el interés en contar con sus servicios.

Trabajando en más refuerzos

La dirigencia del Deportivo Madryn que lidera su presidente Ricardo Sastre, continúa trabajando en la concreción de nuevos refuerzos para el plantel.

Días pasados fue confirmada la llegada del mediocampista Juliám Cosi; más lo confirmado durnate este último fin de semana con las concreciones de Rodrigo Ayala, lateral izquierdo de 31 años, ex jugador de Ferro Carril Oeste y también la incorporación de Nicolás Ortiz, defensor de 30 años, llegado desde Estudiantes de Buenos Aires.