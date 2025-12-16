Definen cronograma de pagos a proveedores para restablecer cobertura de SEROS



El Gobierno de Chubut anunció la puesta en marcha de un cronograma para regularizar los pagos a los proveedores de la obra social Seros, con el objetivo inmediato de normalizar la cobertura y resolver el conflicto que generó la interrupción de servicios en farmacias, sanatorios y consultorios médicos durante las últimas semanas.

La medida busca dar respuesta al corte implementado por médicos, odontólogos, farmacias y sanatorios, que suspendieron la atención a los afiliados debido a los pagos adeudados por el Instituto de Seguridad Social y Seguros de la provincia.

El asesor general de Gobierno, Emiliano Chialva, explicó que el atraso se originó en un “desfasaje financiero” derivado de una fuerte e inesperada caída en la coparticipación federal. “En el último mes fue del 5,7%, una baja que no estaba prevista y que impactó en las finanzas provinciales”, detalló en contacto con LU20.

Chialva aclaró que no se trata de una crisis ni de una situación extrema, sino de “un mes particularmente complejo desde lo financiero”. Recordó que los pagos contractuales de Seros se realizan habitualmente a 60 días, aunque en esta oportunidad se registró “una demora adicional de algunos días”.

El funcionario señaló que los desembolsos comenzarán a efectuarse a partir de esta semana. Paralelamente, se avanzará en la definición de “un cronograma de regularización acordado con cada uno de los sectores de la salud”, con el objetivo de brindar previsibilidad y alcanzar la normalización total del sistema.

“El tema es seguido de cerca por el equipo económico del Gobierno, que mantiene reuniones permanentes para acelerar una solución definitiva durante esta misma semana”, indicó Chialva, reconociendo expresamente el atraso generado por la baja de fondos nacionales.

Respecto a los afiliados, el asesor general aseguró que las urgencias fueron cubiertas y que, a partir del miércoles, “se regularizará completamente la provisión de medicamentos en farmacias”.

“No hay que tener miedo ni generar alarma. Es una situación puntual, financiera, que se va a acomodar”, sostuvo Chialva, agregando que se trabaja para “mejorar la comunicación con los prestadores, a fin de evitar inconvenientes similares en el futuro”.

Finalmente, remarcó que la caída de ingresos afecta a todas las provincias en un contexto nacional de recesión, pero afirmó que el Gobierno provincial “está actuando con responsabilidad para garantizar la continuidad del sistema de salud”. El objetivo declarado es que esta semana el conflicto pueda ser resuelto definitivamente.