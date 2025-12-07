Cuánto cuesta armar el árbol de Navidad en la Argentina en 2025

El presupuesto varía mucho según diversos factores, como el tipo de pino, las luces, las esferas y los adornos. De esa forma, las familias podrán diseñar su arbolito a gusto y con lo que permita su bolsillo.

El precio del árbol de Navidad dependerá de algunos factores, aunque el más determinante es su tamaño. Asimismo, las decoraciones se sumarán al valor final. Los valores de referencia para este año son:

Entre $5.000 y $10.000 : pinos de 60 cm o modelos alternativos (árbol LED en forma de cono).

: pinos de 60 cm o modelos alternativos (árbol LED en forma de cono). Entre $10.000 y $20.000 : pinos entre 90 y 120 cm.

: pinos entre 90 y 120 cm. Entre $20.000 y $30.000 : pinos hasta 180 cm.

: pinos hasta 180 cm. Entre $30.000 y $65.000: pinos desde 180 hasta 210 cm

Cabe aclarar que se trata de precios estimados, que pueden variar según su estilo —los que son más tupidos y naturales son los más caros, mientras que algunos de estilo alemán o brasileño pueden aumentar el precio—. Asimismo, la cantidad de ramas también puede convertirse en un diferencial. En este marco, las familias pueden elegir el pino que crean más conveniente para sus necesidades.

El árbol por si mismo no representa el resultado final, sino que hay que decorarlo con los adornos que más nos gusten. En este sentido, estos son los valores estimados para los más tradicionales: