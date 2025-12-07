Cuánto cuesta armar el árbol de Navidad en la Argentina en 2025
El presupuesto varía mucho según diversos factores, como el tipo de pino, las luces, las esferas y los adornos. De esa forma, las familias podrán diseñar su arbolito a gusto y con lo que permita su bolsillo.
El precio del árbol de Navidad dependerá de algunos factores, aunque el más determinante es su tamaño. Asimismo, las decoraciones se sumarán al valor final. Los valores de referencia para este año son:
- Entre $5.000 y $10.000: pinos de 60 cm o modelos alternativos (árbol LED en forma de cono).
- Entre $10.000 y $20.000: pinos entre 90 y 120 cm.
- Entre $20.000 y $30.000: pinos hasta 180 cm.
- Entre $30.000 y $65.000: pinos desde 180 hasta 210 cm
Cabe aclarar que se trata de precios estimados, que pueden variar según su estilo —los que son más tupidos y naturales son los más caros, mientras que algunos de estilo alemán o brasileño pueden aumentar el precio—. Asimismo, la cantidad de ramas también puede convertirse en un diferencial. En este marco, las familias pueden elegir el pino que crean más conveniente para sus necesidades.
- Esferas navideñas: según el color, pueden costar entre $2.500 y $5.000 cada una, aunque se recomienda comprar un set para conseguir más elementos a menor precio. Uno que trae 100 esferas puede costar alrededor de $40.000, mientras que uno de 48 cuesta entre $20.000 y $30.000.
- Boas decorativas: otra de las decoraciones clásicas para el árbol tiene un valor estimado de $4.500 cada una, y se ofrecen en diferentes colores.
- Guirnaldas de luces LED: la iluminación del árbol puede costar entre $6.000 y $15.000, según la longitud y variedad de la luz.
Un árbol estándar con una decoración mínima puede costar alrededor de $45.000, mientras que uno más decorado puede extenderse a los $70.000; mientras, un árbol de mayor calidad con una decoración moderada parte desde $70.000, y con una gran cantidad de adornos puede subir hasta $120.000.