Crece la demanda de asistencia a personas mayores en Madryn

La Dirección de Personas Mayores de la Municipalidad de Puerto Madryn atraviesa uno de los años de mayor demanda de acompañamiento social, sanitario y habitacional. Así lo confirmó su titular, Marta Rivas, quien aseguró que el área “recibe cada día más consultas y necesidades urgentes”, en un contexto donde las jubilaciones “siguen siendo muy bajas” y muchos adultos mayores “están pasando situaciones muy complejas”.

Rivas detalló que el incremento se refleja en todos los frentes: desde pedidos de alimentos y medicación hasta solicitudes de espacios habitacionales. “Las plazas en los hogares municipales están ocupadas, y lo mismo ocurre en las residencias privadas. Estamos todos muy al límite”, explicó.

Uno de los puntos más críticos es el acceso a los medicamentos. Según Rivas, tanto la Dirección de Personas Mayores como la Subsecretaría de Salud municipal debieron reforzar la entrega debido a falencias en las coberturas de las obras sociales. “Se están cubriendo un montón de necesidades que las obras sociales no están cubriendo. La subsecretaría responde hasta donde puede”, afirmó.

Si bien destacó la buena comunicación con la delegación local de PAMI, advirtió que las dificultades surgen por decisiones nacionales: “Por más voluntad que haya en Madryn, dependemos de lineamientos que se toman en Buenos Aires, y muchas veces no conocen las necesidades de las provincias”.

La funcionaria también mencionó demoras en la provisión de artículos ortopédicos y audífonos, lo que obliga al municipio a recurrir a donaciones o préstamos para responder casos urgentes.

Obras en marcha pese al contexto

Pese al aumento de asistencia y a las limitaciones presupuestarias, este año se concretaron obras en instituciones municipales. Rivas destacó la reciente inauguración de mejoras en la residencia Nuestras Raíces, donde se renovaron cocina, lavaderos, oficinas y depósitos, y anticipó que la próxima semana se presentará una ampliación en el Hogar de Día.

“En este momento no es fácil pensar en obras, pero se hace el esfuerzo para sostener las instituciones y brindar el mayor bienestar posible”, afirmó.