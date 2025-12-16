Convocan a bandas para otra edición del “Arena Rock”



Desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Puerto Madryn abrieron la convocatoria a músicos y bandas de todos los géneros para participar de una nueva edición de “Arena Rock”, el festival que se realizará el 25 de enero en el Parador Municipal, a orillas del mar.

Se trata de una propuesta que busca dar a conocer y poner en valor a los músicos locales en un marco natural e icónico de nuestra ciudad como es la playa, generando un espacio de encuentro, disfrute y difusión de la producción artística madrynense.

La inscripción estará abierta hasta el 6 de enero para bandas y solistas de todos los géneros musicales que deseen formar parte del line-up de esta edición. Las personas interesadas deberán enviar su material y dossier artístico al correo electrónico [email protected], indicando nombre del proyecto, integrantes, estilo musical y datos de contacto.

Desde la Subsecretaría de Cultura informaron que la grilla completa de artistas seleccionados será anunciada el 12 de enero, a través de los canales oficiales del Municipio.