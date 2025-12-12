Comodoro Rivadavia celebró «La Noche Mágica del Deporte»

El nadador Mateo Luna Assef y el futbolista Ian Subiabre fueron los máximos galardonados en la Noche Mágica del Deporte, organizada por la Asociación de Prensa Deportiva, con el apoyo de Comodoro Deportes.

Luna Aseff fue el deportista del año quedándose con la Mara Dorada, en tanto que Ian Subiabre fue el embajador deportivo y recibió el premio Choique (Fotos: Fotomix).

Reconociendo a los deportes comodorenses

El Club Huergo fue escenario del reconocimiento realizado a deportistas destacados de Comodoro Rivadavia, donde Mateo Luna Aseff recibió la Mara Dorada como mejor deportista comodorense, en tanto que el futbolista Ian Subiabre obtuvo el título de embajador deportivo y se quedó con el Choique.

La Noche Mágica del Deporte volvió a escena bajo la organización de A.Pre.De. (Asociación de Prensa Deportiva), con el apoyo de Comodoro Deportes. Además de los premiados en las diferentes ternas con la Mara Plateada, se llevaron adelante reconocimientos y distinciones especiales a deportistas y dirigentes.

En el evento estuvieron presentes el viceintendente Maximiliano Sampaoli, junto a Hernán Martínez (presidente Comodoro Deportes), Osvaldo Bonino (Pte. A.Pre.De.) y miembros de comisión directiva, entre otros.

Además de Ian Subiabre, jugador de la Primera de River Plate en el fútbol profesional, el nadador Mateo Luna Aseff continúa mostrando sus mejores performances a nivel nacional e internacional, convocado a la selección Argentina y compitiendo en gran nivel.

Ganó medallas en el Sudamericano Juvenil, en el Campeonato República Juvenil, en la Copa Pacífico y Copa Julio Maglione, destacando en postas 4×100, en 4×400 combinado, en 100 y 200 metros pecho, con mejoras sustanciales en sus tiempos personales y siendo parte del equipo municipal de natación.

Todos los reconocidos

Los ganadores de las ternas fueron Maximiliano Aguinaga (Ajedrez), Valentino Bonelli (Atletismo), Leonel Chiorazzo (Atletismo Máster), Miguel Otero (Automovilismo), Santiago López (Billar), Aylén Aguirre (Boxeo), Tatiana Colisnechenco (Fútbol femenino), Tadeo Sotomayor (Fútbol Primera B), Franco Domínguez (Fútbol Primera A), César Quinteros (Fútbol Veteranos), Lautaro Peralta (Fútbol Liga de Barrios), Gianna Torres (Handball femenino), Santiago Martínez (Handball masculino), Rocío Trautman (Futsal femenino), Gabriel Dodds (Futsal masculino), Alan Cid (Golf), Nahiara Páez (Hockey femenino), Juan Fernández (Karting), Roxana Barría (Maxibásquet femenino), Maite Millalipe (Patín), Juan Rodríguez (Tiro con arco), Candela Aguilar (Vóley femenino), Martín Rojas (Vóley masculino), Josefina Svoboda (Waterpolo), Florencia Famoso (Gimnasia trampolín), Avril Morcillo Vargas (Gimnasia aeróbica), Javier Romero (Tiro), Anthony Guzmán (Kickboxing), Brianna Barrera (Tae Kwon Do), Micaela Augustacci (Mami Hockey), Matías Bellido (Pruebas combinadas), Augusto Alves (Pelota a paleta), Ramiro Pussi (Rugby), Mateo Luna Aseff (Natación), Pablo Tahir (Pesas), Franco Moroncini (Karate), Candela Vidal (Básquetbol femenino), Natalio Santacroce (Básquetbol masculino) y Eduardo Astudillo (Ciclismo).