Cómo volaban los dinosaurios



Un nuevo estudio sugiere que un grupo de reptiles gigantes, los pterosaurios, que aparecieron hace unos 220 millones de años y se extinguieron hace 66 millones, pudo, asombrosamente, poseer la capacidad de volar desde el principio, a diferencia de los ancestros prehistóricos de las aves modernas que desarrollaron de forma más gradual su capacidad de volar.

Este insólito hallazgo es obra de un equipo integrado, entre otros, por Mario Bronzati, de la Universidad de Tubinga en Alemania, y Matteo Fabbri, de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos.

El nuevo estudio demuestra también que los pterosaurios no solo adquirieron la capacidad de volar en una fase muy temprana de su historia evolutiva, sino que además lo hicieron con un cerebro pequeño, similar en tamaño al de los dinosaurios no voladores.

Este descubrimiento se suma a otras evidencias de que tener un gran cerebro, como los de las aves actuales y presumiblemente los de sus ancestros evolutivos, no es un requisito imprescindible para poseer habilidades de vuelo sofisticadas.

Los pterosaurios, que pesaban hasta más de 200 kilogramos y tenían una envergadura de alas de hasta casi 10 metros en algunas especies, constituyen el más antiguo de los tres grupos de vertebrados voladores que desarrollaron de forma independiente el vuelo autónomo. Los otros dos son el de los pájaros y el de los murciélagos.

El estudio se titula “Neuroanatomical convergence between pterosaurs and non-avian paravians in the evolution of flight”. Y se ha publicado en la revista académica Current Biology. (Fuente: NCYT de Amazings)