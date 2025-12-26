Comienzan las visitas guiadas a la planta de Aluar de Madryn

El 5 de enero, en Puerto Madryn, iniciarán las visitas guiadas y gratuitas a la planta de aluminio y al Parque Eólico Aluar, parte de la oferta turística prevista para el verano 2026 de la Secretaría de Turismo local.

Las salidas hacia la empresa tendrán lugar los lunes y miércoles a las 9:30 horas. En tanto, el circuito al Parque Eólico Aluar será los viernes en el mismo horario. Todas las propuestas contarán con un guía a bordo del transporte para brindar información y acompañamiento al público durante la experiencia.

Las salidas

La iniciativa estará vigente durante enero y febrero, con el objetivo de ofrecer a turistas y residentes la posibilidad de conocer en profundidad la producción de aluminio desarrollada en la ciudad y el funcionamiento de uno de los principales proyectos locales de energías renovables.

Las inscripciones deberán realizarse de manera presencial en la Secretaría de Turismo en avenida Roca 223, de 8:30 a 21 horas, a partir del 29 de diciembre o hasta completar el cupo disponible para cada fecha. La salida se realizará desde la Fuente de la Ciudad, ubicada en Avenida Roca y 28 de Julio.

Visitas a Aluar

Turistas y residentes podrán acceder a una experiencia única sobre los procesos productivos que se desarrollan en la planta de aluminio. El trayecto tendrá una duración aproximada de dos horas y contará con la guía de especialistas.

Si bien la actividad no tiene costo, el cupo será de 23 personas por salida, debido a la capacidad del vehículo. Los menores de 18 años deberán participar acompañados por un adulto responsable.

También se ofrecerá un acercamiento al Parque Eólico Aluar (PEAL), inaugurado en 2017 para abastecer parte de la demanda energética de la planta mediante fuentes renovables. El predio se encuentra en la estancia “El Llano”, a 20 kilómetros de Puerto Madryn, y abarca una superficie de 10 mil hectáreas.

El itinerario tendrá una duración aproximada de dos horas y media. Las salidas comenzarán el viernes 9 de enero, con un cupo de 23 personas por turno debido a la capacidad del transporte habilitado para ingresar al parque. Los menores de 18 años deberán asistir acompañados por un mayor responsable.