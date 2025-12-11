COROS Y ORQUESTAS - CULTURA - PROGRAMA PROVINCIAL - TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA VOCACIONAL

Comenzó la inscripción a los talleres de formación artística


Desde el Ministerio de Educación del Chubut anunciaron que ya se encuentra abierta la inscripción en línea para los Talleres de Formación Artística Vocacional (FAV) y para el Programa Provincial de Coros y Orquestas, destinado a estudiantes, jóvenes y personas adultas interesadas en propuestas de formación inicial y avanzada en disciplinas artísticas.

Inscripción digital y plazos

El sistema permanece disponible desde el 5 y hasta el 19 de diciembre inclusive. Finalizado ese plazo, los formularios dejarán de admitir nuevas solicitudes.
Las inscripciones se realizarán exclusivamente de manera digital, a través de los formularios específicos para cada programa: para los Talleres FAV, el formulario está disponible en https://bit.ly/3KvH0K9, mientras que para el Programa Provincial de Coros y Orquestas se debe ingresar a https://bit.ly/48HsTcO.
Cada aspirante podrá completar hasta dos inscripciones en total. Al finalizar el trámite, el sistema enviará automáticamente una confirmación al correo electrónico declarado.

Destinatarios y requisitos

La convocatoria está dirigida a estudiantes, jóvenes y personas adultas interesadas en actividades musicales, vocales, instrumentales, escénicas o de exploración artística, así como a integrantes de comunidades educativas vinculadas a los Institutos Superiores de Formación Docente y Artística de la provincia.
Antes de completar el formulario, cada postulante deberá leer y aceptar el reglamento, que incluye la verificación correcta de los datos personales. Es obligatorio ingresar el número de DNI sin errores para validar la inscripción.
El Ministerio invita a las comunidades educativas y al público en general a participar de estas propuestas que fortalecen la formación artística en todo el territorio provincial.

