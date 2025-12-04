Chubut participó del 2º Encuentro Anual de Historia de Salud Integrada

Representantes de la Secretaría de Salud de Chubut asistieron en Tandil al “2º Encuentro Anual de Historia de Salud Integrada (HSI)”, realizado en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

La provincia estuvo representada por la directora de Producción de Conocimiento, María de los Ángeles Carreño, y el jefe del Departamento de Capacitación Continua, Sebastián Arculis. El evento abordó dos ejes principales: gobernanza e interoperabilidad, y transformación digital vinculada al ecosistema innovador.

Durante las jornadas se debatió sobre la digitalización del sistema sanitario, la interoperabilidad entre provincias y los avances en la implementación de la HSI.

Carreño expuso sobre el proceso de ejecución de la plataforma en Chubut, mientras que Mariela Lienqueo presentó de forma virtual los trabajos de extracción de datos. Arculis, por su parte, detalló metodologías y aprendizajes de implementación territorial.

Desde la Secretaría de Salud destacaron que estos espacios permiten compartir experiencias y fortalecer el desarrollo de un sistema sanitario más integrado y digital en toda la provincia.