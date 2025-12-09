Caputo emitirá deuda en dólares para pagar vencimientos



El Gobierno nacional emitirá un título en dólares y con lo obtenido intentará cubrir una parte los pagos de deuda del próximo 9 de enero.

El título será denominado BONAR 2029N, a cuatro años de plazo (a noviembre de 2029 durante un nuevo mandato presidencial), con cupón semestral, tasa de 6,5% y pago del capital en el vencimiento.

Los interesados deberán presentar sus ofertas desde el miércoles 10 a las 10 de la mañana hasta las 15. Se propone el precio de compra del bono lo que determina el rendimiento final, de acuerdo al comunicado oficial.

El propósito central de esta nueva emisión es cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Al refinanciar el capital, la operación facilita la compra de dólares sin crear presiones adicionales en su precio, y permite que las compras de reservas resulten en una acumulación neta.

Además, la colocación evita que el Tesoro Nacional deba acudir al mercado cambiario local para comprar los dólares necesarios, un proceso que podría influir negativamente en la cotización y la inflación.

La decisión de utilizar legislación argentina se debe a que la vigente «Ley Guzmán» exige que cualquier emisión de deuda con legislación extranjera sea aprobada por el Congreso Nacional.

La operación es clave para que Argentina recupere, aunque sea parcialmente, el acceso al mercado de capitales, y también funciona como una respuesta al Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha solicitado al Gobierno avanzar en la acumulación de reservas.

Los fondos obtenidos de la licitación se aplicarán para cancelar parcialmente el vencimiento de capital de los bonos AL30 y AL29, que opera el 9 de enero de 2026. Se estima que el monto aplicado para cancelar dicho vencimiento será de unos U$S 1.187 millones.