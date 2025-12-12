Buscan impulsar las zonas francas en Chubut

Se realizó en la Casa del Chubut en Buenos Aires un encuentro del Consejo Federal de Zonas Francas. La reunión con contó con la presencia de la presidenta del Comité de Vigilancia de la Zona Franca de Comodoro Rivadavia, Digna Hernando, quien además es vocal primera del Consejo Federal de Zonas Francas, oficiando en este caso de anfitriona en el encuentro encabezado por el presidente del Consejo, Ariel Sebastián Rotman.

En el encuentro realizado en la representación oficial del Gobierno de la Provincia en Buenos Aires, estuvieron presentes además Natacha Montes de Oca y Giuliana Odoguardi, de La Plata; Juan Cubisino, funcionario de la Aduana de La Plata; Alejandra Aida Alonso y Verónica Silva, de La Pampa; José Francisco Rosseto Zamora, de Jujuy; Diego Modica Scifo, de Bahía Blanca; y Leandro Rodrigo Clapier, de Entre Ríos.

Agenda de temas

Sobre la reunión de trabajo, Digna Hernando, señaló que “en esta oportunidad nos reunimos en la Casa del Chubut, comenzamos la jornada con el funcionario de Aduana, con mucha experiencia en zonas francas para resolver consultas de temas muy específicos que tienen que ver con la aplicación de determinada reglamentación”.

“También se aprobó un cambio en el estatuto que tiene que ver con la necesidad de aggiornarlo a las nuevas tecnologías, a la posibilidad de hacer las reuniones de forma virtual para que puedan participar todos; algunos temas sobre la labor interna del Consejo; y modificaciones a la normativa que tiene muchos años y hacen al funcionamiento y posibilidad de generar nuevas inversiones”, detalló la funcionaria.

Al respecto, la presidenta del Comité de Vigilancia de la Zona Franca de Comodoro Rivadavia, resaltó que “buscamos darles un nuevo impulso a las zonas francas: que tengan condiciones para que sean atractivas para las inversiones, sobre todo para aquellas operaciones que tienen que ver con la producción para la exportación”.