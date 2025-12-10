Así quedaron las zonas para la Liga Profesional 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó el sorteo oficial de las zonas para la temporada 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, que mantendrá el formato de dos grupos con 15 equipos cada uno. El campeonato se disputará bajo la misma modalidad utilizada en 2025, con fase regular, cruces interzonales y playoffs.

Cada equipo disputará 16 partidos en la etapa inicial: 14 frente a rivales de su misma zona y dos encuentros interzonales, uno de ellos correspondiente a un cruce predeterminado por el «clásico» o cercanía geográfica.

Finalizada la fase regular, los ocho mejores de cada zona clasificarán a los octavos de final, instancia que dará inicio a los playoffs, con partidos a eliminación directa hasta la final.

Zona A

Integrarán la Zona A los siguientes clubes:

Boca Juniors, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres de Córdoba, Instituto, Platense, Vélez Sarsfield, Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Lanús, Newell’s Old Boys, Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión de Santa Fe.

Zona B

Por su parte, la Zona B estará conformada por:

River Plate, Racing Club, Huracán, Barracas Central, Belgrano de Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto, Argentinos Juniors, Tigre, Gimnasia y Esgrima La Plata, Independiente Rivadavia, Banfield, Rosario Central, Aldosivi, Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín.

Cruces interzonales

El sorteo también estableció los emparejamientos interzonales, que incluirán partidos destacados como Boca–Racing, Vélez–River, Talleres–Rosario Central, Huracán–Deportivo Riestra, San Lorenzo–Estudiantes de Río Cuarto, Independiente–Independiente Rivadavia, entre otros.

El fixture completo con fechas y horarios será confirmado en las próximas semanas por la organización del torneo.