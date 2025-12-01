Arrojaron piedras a la policía y chocaron un vehículo robado durante la huida
Un violento episodio se registró en la tarde del domingo en inmediaciones del Club Madryn, donde personal policial que realizaba tareas de despeje en las arboledas detectó a un grupo numeroso de jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas. Al intentar dispersarlos, dos de ellos reaccionaron arrojando piedras contra los jinetes de la División de Seguridad, impactando a uno de los efectivos montados.
Según detallaron fuentes policiales, la agresión derivó en una breve persecución que continuó cuando los agresores subieron a un Peugeot 206 gris y escaparon a toda velocidad. El seguimiento se extendió hasta la intersección de Muzzio y José Menéndez, donde el conductor del vehículo perdió el control e impactó contra una camioneta Ford Ranger.
Tras la colisión, dos ocupantes del Peugeot descendieron y continuaron la fuga a pie. Uno de ellos fue aprehendido en la zona, mientras que el otro logró escapar.
Minutos después del procedimiento, la Comisaría Segunda recibió una denuncia penal por robo de automotor: el dueño del Peugeot informó que había dejado su vehículo estacionado detrás del cementerio, con la llave oculta debajo del asiento y sin medidas de seguridad en las puertas. La Policía investiga si los agresores son los mismos que robaron el auto previamente.