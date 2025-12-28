Argentina recibirá Mundial de Natación en Aguas Frías

Argentina fue confirmada como sede del Campeonato Mundial de Natación en Aguas Frías 2028, un evento deportivo de alcance internacional que tendrá lugar en El Calafate, provincia de Santa Cruz, dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

La competencia reunirá a más de 2.000 nadadores y nadadoras provenientes de distintos países, consolidando a la Patagonia argentina como escenario de eventos deportivos vinculados a la naturaleza extrema. El entorno elegido, uno de los paisajes más emblemáticos del país y Patrimonio Mundial de la Humanidad, aportará un marco distintivo a la cita, que combina deporte, turismo y promoción internacional.

Las competencias de natación en aguas frías suelen extenderse por aproximadamente una semana, lo que favorece estancias prolongadas y un mayor consumo de servicios turísticos. Hoteles, gastronomía, transporte, excursiones y actividades complementarias se ven directamente beneficiadas, al tiempo que se incentiva a los visitantes a recorrer otros puntos de la región y del país antes o después del evento.

El campeonato se inscribe dentro del segmento de turismo de eventos, una modalidad que se caracteriza por un gasto promedio superior al del turismo tradicional y por una alta ocupación hotelera. Además, este tipo de encuentros contribuye a dinamizar las economías locales, fortalecer cadenas de valor y generar visibilidad internacional para los destinos anfitriones.

Según el informe Travel and Tourism at a Turning Point: Principles for Transformative Growth, publicado por el Foro Económico Mundial en julio de 2025, los viajes vinculados a eventos en vivo, como competencias deportivas y festivales, crecen a tasas de dos dígitos a nivel global. En 2023, el turismo deportivo generó más de 609 billones de dólares en el mundo y las proyecciones indican que esa cifra podría superar los 1,7 trillones de dólares hacia 2032, consolidándose como uno de los motores de crecimiento del sector.

La elección de El Calafate como sede responde tanto a sus condiciones naturales como a su infraestructura turística y experiencia en la recepción de visitantes internacionales. El destino cuenta con conectividad aérea, oferta hotelera diversa y servicios preparados para atender una demanda de gran escala, además de un posicionamiento consolidado en mercados internacionales.