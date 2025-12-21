Aluar tendrá una planta desalinizadora de agua en Puerto Madryn



En el marco de un plan estratégico orientado al uso responsable y sostenible del recurso hídrico en la ciudad, Aluar anunció el lanzamiento del proyecto de construcción de una planta desalinizadora de agua de mar en su complejo industrial de Puerto Madryn.

La planta utilizará tecnología de ósmosis inversa, ampliamente probada a nivel mundial, para eliminar sales e impurezas del agua marina. Así se asegurará una fuente sostenible de agua apta tanto para los procesos industriales como para el consumo dentro del predio. Esto permitirá reducir la demanda sobre el Río Chubut, favoreciendo un uso más responsable del recurso natural.

El proyecto cuenta desde sus primeras etapas con el asesoramiento del CONICET CENPAT (Centro Nacional Patagónico, Centro Científico Tecnológico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), que lleva adelante estudios técnicos y científicos para comprender en profundidad las condiciones actuales del medio marino y su biodiversidad.

Estos estudios son clave para evaluar el entorno y planificar acciones que garanticen el cuidado del ecosistema.

La ingeniería y la ejecución de la obra estarán a cargo de Infa, empresa de ingeniería y construcciones perteneciente al Grupo Aluar, con su inicio de operaciones previsto para mediados de 2026.

Con el lanzamiento de este proyecto, Aluar reafirma su compromiso con una industria más sostenible, basada en tecnologías confiables, que contribuyen al desarrollo de la actividad productiva en equilibrio con el ambiente y la comunidad de Puerto Madryn.