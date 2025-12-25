Agredió a un policía en Navidad y fue detenido



En la madrugada de este jueves 25 de diciembre, un hombre que estaba cumpliendo arresto domiciliario agredió a un policía en Puerto Madryn.

El episodio ocurrió cerca de las 3 de la mañana en el barrio Ruca Hue, sobre la calle Magallanes. El detenido comenzó a insultar a una oficial del lugar, y cuando el efectivo que estaba a cargo intervino, recibió un golpe en el rostro, que le provocó una lesión en el labio.

Tras la agresión, el hombre fue detenido luego de ofrecer resistencia durante la aprehensión. Durante el traslado al vehículo policial, personas desconocidas arrojaron piedras y dañaron el parabrisas, por lo que los efectivos se retiraron de inmediato.

La Fiscalía de turno fue informada del hecho y dispuso que el detenido permanezca a disposición de la Justicia hasta la audiencia de control de detención.