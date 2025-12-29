ENERGÍA - MEM

Actualizan precios mayoristas de electricidad y transporte hasta abril de 2026


La Secretaría de Energía fijó para el período 1° de enero-30 de abril de 2026 los nuevos precios de referencia de la potencia, de la energía y de los servicios adicionales para los distribuidores del Mercado Eléctrico Mayorista.

La Resolución 604/2025 también actualiza, para el mismo lapso, los valores del servicio público de transporte de energía eléctrica en alta tensión y de la distribución troncal para cada agente distribuidor del MEM y del sistema Tierra del Fuego.

Los distribuidores deberán respaldar ante sus entes reguladores los volúmenes de energía informados, a fin de direccionar mejor los subsidios tarifarios, mientras se mantiene la vigencia de las bonificaciones para usuarios residenciales N2 y N3.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

TERMÓMETROS

Etiquetas: Carlos Linares, HORACIO MARÍN, YPF

Linares cargó contra Marín
Etiquetas: lorena villaverde, Martín Soria

Soria no se olvidó de Villaverde
Etiquetas: Nicolás Márquez, victoria villarruel

Villarruel cruzó al biógrafo de Milei

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Chile, medioambiente, turberas

Presentaron un plan binacional para proteger a las turberas patagónicas argentino-chilenas
Etiquetas: parque nacional iguazú, turismo, VISITAS

Récord de visitantes en el Parque Nacional Iguazú
Etiquetas: AFA, Pablo Toviggino

Presuntos testaferros de Toviggino declaran ante el juez por la polémica mansión