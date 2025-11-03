Vecino de Puerto Madryn resultó víctima de estafa
Adriel de la Rosa, vecino de Puerto Madryn, reveló que fue víctima del robo de un carro que utiliza para trasladar sus equipos de trabajo, y cuando quiso recuperarlo a través de una comunicación en redes sociales, fue estafado.
Según explicó Adriel, el carro permanecía estacionado frente a su domicilio ubicado en Marcos Azar al 1800, “justo antes de una parada”, y llevaba allí aproximadamente un mes por no disponer de un lugar cubierto donde guardarlo.
Al volver de una intervención médica notó la ausencia del carro. Dio parte a la Policía y en paralelo hizo una publicación en redes sociales para ampliar la búsqueda de su elemento de trabajo.
Una persona le llamó asegurando que tenía el carro enganchado a su camioneta y que no quería “problemas” por entregarlo, afirmando que había pagado 175.000 pesos por el vehículo y reclamó una compensación económica.
“Yo estaba desesperado, no estaba trabajando y necesito ese carro para vivir —dijo Adriel—. Al principio sospeché que era una estafa, pero no quería perder la oportunidad de recuperarlo.” Tras la insistencia del interlocutor, el hombre accedió a transferir 20.000 pesos como “prueba de buena fe” a un alias que le facilitaron. Pese a enviar el comprobante y acordar el encuentro, la persona nunca apareció y desde entonces no recibió respuesta.