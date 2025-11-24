Una nueva aerolínea unirá Argentina y España

El Gobierno Nacional oficializó la autorización a la compañía española Plus Ultra Líneas Aéreas para explotar la ruta que conecta Madrid con Buenos Aires, en el marco de la política de desregulación aerocomercial y «cielos abiertos».

La medida, que busca fomentar la competitividad en el sector, fue comunicada a través del Boletín Oficial mediante la Disposición 40/2025, con la firma del subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez, según reveló la Agencia Noticias Argentinas.

A partir de ahora, la empresa quedó formalmente habilitada para ofrecer servicios regulares y no regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada, en la ruta Madrid – Buenos Aires (Ezeiza) y viceversa.

Los vuelos

Van a operar 2 frecuencias semanales entre el 23 de mayo y el 30 de junio de 2026, incrementando a cuatro frecuencias semanales entre el 1 de julio y el 26 de septiembre de 2026.

Las autoridades explicaron que la validación jurídica se fundamenta en el Acuerdo de Servicios Aéreos bilateral firmado en 1947, así como en las actualizaciones protocolizadas en las actas de consulta de 2005 y 2019. Tras haber presentado la documentación administrativa y técnica exigida por la normativa vigente, se acreditó la aptitud de la aerolínea para operar en territorio argentino, cumpliendo con los requisitos de reciprocidad entre ambas naciones.

Si bien la compañía había anticipado la venta de pasajes en noviembre bajo la advertencia «sujeto a aprobación gubernamental», la confirmación administrativa permite ratificar el cronograma.

El vuelo Inaugural está previsto para partir desde España el 23 de mayo de 2026 y ya se encuentra habilitada la adquisición de tickets con origen en Madrid. La venta para itinerarios iniciados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza aún no ha comenzado.

El esquema de precios presentado por la aerolínea propone un valor aproximado de 534 euros para la Clase Turista Flash, que incluye equipaje de mano, accesorio personal, una pieza de equipaje en bodega, servicio de comidas y selección de asiento (sujeto a modificaciones).

En cuanto a la Cabina Business, la tarifa asciende a unos 1.229 euros. Este servicio amplía los beneficios a dos piezas de equipaje de mano, prioridad en facturación y embarque, y acceso a la sala VIP en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid.