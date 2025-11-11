Un jurado popular encontró culpable al ex policía que mató a un colectivero en Navidad por la música fuerte



Un jurado popular encontró culpable al ex policía Rafael Horacio Moreno por el crimen del colectivero Sergio David Díaz durante la madrugada del 25 de diciembre de 2024 en Lomas del Mirador tras una discusión por la música fuerte.

Este lunes en la Sala de Juicios del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM), el jurado popular responsabilizó al jubilado de 75 años del homicidio culposo de Díaz y la tenencia ilegal armas, según confirmó el defensor, Francisco Oneto, a la agencia Noticias Argentinas.

En este sentido, el abogado subrayó que los integrantes dieron veredicto de culpabilidad por homicidio culposo y no agravado, delito con el que Moreno había llegado acusado al juicio.

Oneto explicó que el jurado escogió la instrucción de que el ex policía “fue a hacer un reclamo y por no ser cuidadoso con el manejo de su arma terminó matando a Díaz”.

“No sabría decirte si estamos conformes, pero sí que Moreno pasó de ser un asesino a un descuidado”, expuso.

A su vez, otro punto que se supo pasadas las 22.00 del lunes tras el dictamen en la Sala de Juicios de la UNLAM, es que las partes tendrán cinco días para ofrecer la prueba y luego se dará lugar a la audiencia de cesura donde se conocerá el monto de la pena. Se espera que allí el defensor solicite la prisión domiciliaria para su cliente.

Díaz fue asesinado en la madrugada del 25 de diciembre de 2024 cuando se encontraba con amigos y familia en la vereda de su casa escuchando música y tomando alcohol. En medio de la fiesta, Moreno se acercó para pedir, de manera amenazante, que bajen la música, a lo que recibió una respuesta negativa.

Ante este escenario, Moreno sacó su arma, la exhibió y comenzó a amedrentar a la víctima, quien se enfureció: “Sos piola vos. A mí no me saques el fierro ¿Quién te pensas que sos?”.

Fueron solo segundos más tarde cuando el jubilado apretó el gatillo y le disparó a Díaz en el abdomen, provocando su muerte minutos después.