Trump firmó el proyecto de ley para divulgar los archivos de Epstein



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en la noche del miércoles que firmó un proyecto de ley que exige al Departamento de Justicia hacer públicos los archivos relacionados con el fallecido financiero y agresor sexual convicto Jeffrey Epstein.

Las declaraciones de Trump fueron realizadas a través de la red Truth Social, un día después de que la Cámara de Representantes aprobara por mayoría el proyecto de ley.

En la noche del martes, horas después de la aprobación en la Cámara Baja del Congreso estadounidense, el Senado acordó por unanimidad aprobar de inmediato el proyecto de ley una vez que fuera enviado desde la Cámara de Representantes. De esta manera, lo aprobó este miércoles.

El proyecto de ley había sido presentado en la Cámara de Representantes a mediados de julio, pero los líderes republicanos, incluido el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, retrasaron el proceso durante meses.

Titulada formalmente como la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, exige que el DOJ publique todos los registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados que tenga en su poder, relacionados con la investigación y el enjuiciamiento de Epstein. Esto incluye materiales vinculados a Ghislaine Maxwell, quien conspiró con Epstein para explotar sexualmente a menores, los registros de vuelo y viajes, así como los nombres de individuos mencionados o relacionados con la investigación y el proceso judicial.

Epstein tenía estrechos vínculos con varias figuras políticas y empresariales destacadas de Estados Unidos. Tras ser detenido por cargos de delitos sexuales, murió en prisión en agosto de 2019, en un hecho que fue oficialmente catalogado como suicidio.

Fuente: Agencia NA