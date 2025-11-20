Trelew: detuvieron a un hombre acusado de agredir a su ex pareja y que tenía un pedido de captura vigente

Un hombre fue detenido esta madrugada en Trelew luego de ser señalado como el presunto agresor de su ex pareja y tras confirmarse que tenía un pedido de captura activo. El hecho ocurrió alrededor de las 00:25 en la intersección de Gastre y Ecuador, en el barrio INTA.

Según informaron fuentes policiales, el Centro de Monitoreo alertó sobre un sujeto que estaría agrediendo físicamente a una mujer en la vía pública. Un móvil que realizaba patrullaje preventivo acudió de inmediato y, al llegar, un vecino indicó la dirección en la que el agresor había escapado.

Con esos datos, el personal inició un rastrillaje por las inmediaciones y logró ubicar a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas. Tras identificarlo, manifestó ser C.B.E. y adoptó una actitud hostil hacia los efectivos.

Al verificar sus datos en el sistema, los policías constataron que contaba con un pedido de captura vigente, ordenado por la Dra. Carolina Marín. El detenido quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención.