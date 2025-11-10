Tras el Gran Premio de San Pablo, Colapinto agradeció a los fanáticos y se mostró positivo para el 2026

Después del Gran Premio de Brasil, el piloto argentino Franco Colapinto, representante de la escudería Alpine, compartió una emotiva publicación en sus redes sociales para cerrar un fin de semana especial dentro de la Fórmula 1.

“Gracias a todos por estar!! Finde complicado pero lo bueno es que la tercera es la vencida, el año que viene vamos por todo en Brasil», indicó el argentino en sus redes sociales.

Colapinto agradeció a los argentinos que lo acompañaron en el Circuito de Interlagos

El piloto argentino Franco Colapinto, se expresó en redes sociales post Gran Premio de San Pablo, disputado en Brasil, donde culminó ubicado en el 15° puesto en la carrera culminada el día domingo.

En su cuenta de Instagram, Colapinto no solo agradeció a sus fanáticos que lo acompañaron y alentaron, en una publicación que se llenó de comentarios de apoyo: “son los mejores del mundo, no hay nada como Argentina, loco», indicó el deportista.

Durante el arranque del GP de Brasil, el argentino no logró un buen rendimiento en la sesión de clasificación, ya que quedó eliminado en la Q1 y debió largar desde el puesto 18 en la parrilla de salida.

Sin embargo, en la carrera principal, Colapinto mostró una notable mejoría en su desempeño, avanzando posiciones con un ritmo más sólido y cruzando la línea de meta en el puesto 15, en lo que fue un cierre alentador dentro de un fin de semana complicado para su monoplaza. El piloto destacó luego que su principal objetivo fue acumular experiencia y kilómetros, pensando en las próximas competencias de la temporada.

Además, esta semana Alpine anunció oficialmente la renovación del contrato de Franco Colapinto, confirmando su continuidad dentro de la escudería francesa para la próxima temporada. La noticia representa un voto de confianza hacia el argentino, que seguirá vinculado al equipo con el que debutó en la máxima categoría. Desde el entorno de Alpine destacaron su capacidad de adaptación, su trabajo constante y su mentalidad profesional, cualidades que consideran esenciales para su crecimiento a futuro.

De esta manera, Colapinto cerró un capítulo con sabor a aprendizaje en Brasil y ya pone la mirada en lo que viene. Con el respaldo de Alpine y el apoyo incondicional del público argentino, el joven piloto buscará seguir creciendo dentro del exigente mundo de la Fórmula 1. Su objetivo es claro: seguir sumando experiencia, ganar confianza y demostrar que tiene el talento suficiente para competir entre los mejores del mundo.