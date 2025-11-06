Se sumaron al sistema sanitario público los nuevos residentes

Ingresaron al sistema sanitario público provincial de Chubut los nuevos 52 profesionales que se sumaron a los hospitales cabecera de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Rawson y Sarmiento, tras efectuarse las correspondientes adjudicaciones y readjudicaciones del Examen Único Nacional y del Examen Provincial.

Del total de 52 residentes, 36 de ellos son médicos y 16 no médicos, que ya dieron inicio a su formación en diferentes especialidades, sumándose a los equipos sanitarios de los hospitales chubutenses.

Residencias

De los 36 médicos que ingresaron, 12 corresponden a la residencia de Clínica Médica y 8 a la de Pediatría, en tanto que el resto se distribuyó en las demás especialidades.

En este marco, se destacó que de los 16 no médicos que ingresaron al sistema sanitario público, 10 son para la residencia de Salud Mental Comunitaria (7 licenciados en Psicología, 1 licenciado en Musicoterapia y 2 licenciados en Trabajo Social); 4 para las residencias de Salud Pública y de Cuidados Críticos del Adulto (licenciados en Enfermería); y 2 son para la residencia de Epidemiología (un licenciado en Enfermería y un licenciado en Ciencias Biológicas).