Se palpita un nuevo Superclásico entre Boca y River: cómo llega cada uno en la tabla

Este domingo, Boca Juniors y River Plate se medirán en una nueva edición del denominado Superclásico, encuentro clave para ambos, no solo para la clasificación a la Copa Libertadores 2026, sino también a los playoffs del Torneo Clausura.

Se disputará desde las 16.30 horas en el Estadio La Bombonera, en el marco de la 15° fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional y con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

Cómo llega «El Xeneize»

Boca es el que se encuentra en mejor posición, ya que está primero en la Zona A junto a Unión de Santa Fe con 23 puntos y en caso de ganar se aseguraría la clasificación a los playoffs.

Sin embargo, no se puede descuidar ya que todo está muy parejo y le saca solo cinco puntos al 12°, que es Argentinos Juniors. De esta manera, una derrota podría complicar seriamente al equipo “Xeneize”, que es dirigido por Claudio Úbeda y que ganó tres de sus últimos cuatro partidos.

«El Millo» no está en su mejor momento

El presente de River es mucho más complejo, debido a que atraviesa una de sus peores rachas en los últimos años.

El conjunto “Millonario” perdió siete de sus últimos 10 partidos entre todas las competencias. En dicho lapso solo le ganó a Racing y a Talleres, empató con Independiente Rivadavia de Mendoza en la Copa Argentina pero cayó por penales y perdió en el tiempo reglamentario dos veces con Palmeiras y una con Atlético Tucumán, Deportivo Riestra, Rosario Central, Sarmiento y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Esta floja situación complicó seriamente a River, que está sexto en la Zona B. En caso de ganar se asegurará la clasificación a la próxima instancia, aunque si empata o pierde llegará a la última fecha, en la que visitará a Vélez, con serias chances de quedar eliminado.

La seguridad será fuerte

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires desplegará este domingo un amplio operativo con más de 1.000 efectivos para el Superclásico entre Boca y River: el operativo incluirá personal de la Policía de la Ciudad, Agentes de Tránsito, fiscalizadores de Espacio Público, inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), quienes participarán del programa Tribuna Segura, encargado de controlar a las personas con derecho de admisión.

Esto comenzará desde el mediodía, con la apertura de las puertas del estadio programada para las 12.30, cuatro horas antes del inicio del encuentro. El personal policial estará distribuido en los tres anillos perimetrales que rodean el estadio del “Xeneize”, con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar incidentes.

A su vez, tal como sucede en todos los partidos de grandes magnitudes, se recomendó a los hinchas que se acerquen con tiempo a La Bombonera, para así poder evitar demoras antes del duelo contra el “Millonario”.

Durante el operativo se llevarán a cabo controles para prevenir la venta ambulante, la presencia de trapitos y se realizarán cacheos para impedir el ingreso de pirotecnia u objetos prohibidos.

Además, habrá ingresos exclusivos para grupos familiares en cada uno de los accesos al estadio, en una medida que busca promover un clima más ordenado y seguro dentro y fuera del recinto.

Como novedad, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad informó que también se controlará la presencia de deudores alimentarios morosos entre quienes intenten ingresar al estadio. Estos controles, coordinados junto con el Ministerio de Justicia, requerirán que los asistentes muestren su DNI al momento del acceso.