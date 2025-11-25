Sastre expuso en el Senado sobre intereses marítimos



El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, estuvo esta tarde en la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación, donde formó parte del Seminario de Intereses Marítimos Argentinos 2025.

En dicha oportunidad, exponentes de distintos puntos del país relacionados con la temática, pusieron en valor diferentes ejes y puntos específicos.

Por su parte, el Jefe comunal dijo: “Hoy estuvimos en la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación, donde participamos del Seminario de Intereses Marítimos Argentinos 2025, Ciclo ‘Almirante Storni’”.

“Celebramos ser parte de este evento tan importante a nivel nacional, en el que se abordaron temáticas sumamente relevantes para Puerto Madryn y para todo Chubut”, agregó el Intendente.