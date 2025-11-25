GUSTAVO SASTRE - INTERESES MARÍTIMOS - SENADO

Sastre expuso en el Senado sobre intereses marítimos


El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, estuvo esta tarde en la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación, donde formó parte del Seminario de Intereses Marítimos Argentinos 2025.

En dicha oportunidad, exponentes de distintos puntos del país relacionados con la temática, pusieron en valor diferentes ejes y puntos específicos.

Por su parte, el Jefe comunal dijo: “Hoy estuvimos en la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación, donde participamos del Seminario de Intereses Marítimos Argentinos 2025, Ciclo ‘Almirante Storni’”.

“Celebramos ser parte de este evento tan importante a nivel nacional, en el que se abordaron temáticas sumamente relevantes para Puerto Madryn y para todo Chubut”, agregó el Intendente.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: femicidios, mujeres, seguridad, Violencia de género

Argentina no tolera más violencia

TERMÓMETROS

Etiquetas: cesar treffinger, chubut, lla

Treffinger de gira por Chubut
Etiquetas: karina milei, lla

Cumbre libertaria
Etiquetas: elecciones partidarias, Martín Lousteau, ucr

Lousteau no irá por la reelección

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Gasoducto, GNL, Río Negro

GNL: llegaron 10.000 toneladas de caños al puerto de San Antonio Este
Etiquetas: CLAUDIO VIDAL, proyecto hidroeléctrico, Santa Cruz

Vidal reunió a municipios y empresas chinas para reactivar proyecto hidroeléctrico
Etiquetas: agencia nacional de migraciones, Patricia Bullrich, seguridad

Patricia Bullrich presentó la nueva Agencia Nacional de Migraciones