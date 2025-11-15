DIEGO SANTILLI - ROLANDO FIGUEROA

Santilli se reúne en Neuquén con el gobernador Rolando Figueroa


El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá este sábado a las 10.30 con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, como parte de los encuentros que vienen manteniendo con mandatarios provinciales para negociar el Presupuesto 2026 y las distintas reformas que el Gobierno busca aplicar en la segunda parte del mandato.

Santilli será recibidó por Figueroa en la Gobernación y, posteriormente, ambos compartirán un almuerzo, indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes oficiales.

El ministro del Interior mantuvo este viernes en Mendoza un encuentro con los gobernadores iiRidQ Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy), quienes estuvieron en la provincia cuyana para participar de una cumbre sobre minería..

Santilli viajó ayer Mendoza para verse con Cornejo en el marco de los encuentros que activó con los mandatarios provinciales, y luego de esa audiencia compartió una reunión con los cuatro gobernadores en la residencia del anfitrión.

«Reforma laboral, entre justicia y vulnerabilidad digital»

«Reforma laboral, entre justicia y vulnerabilidad digital»

