Santilli en la mesa chica

El ministro del Interior entrante, Diego Santilli, reforzará su ascenso dentro de la estructura de poder libertaria, ya que se confirmó que pasará a ocupar el lugar que tenía en la mesa política del Gobierno el jefe de Gabinete saliente, Guillermo Francos.

La mesa política de la gestión libertaria se reúne cada martes y es una suerte de «mesa chica» de la que participan los más encumbrados dirigentes del partido violeta.

La integran el presidente Javier Milei; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero saliente y nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor Santiago Caputo.