Santa Cruz apuesta a fortalecer el valle productivo de Lago Posadas



Autoridades de distintos organismos analizaron acciones conjuntas para ampliar la red de riego y optimizar el uso del recurso hídrico, en beneficio de los productores agropecuarios de la zona noroeste de Santa Cruz.

A través del Ministerio de Energía y Minería, el Consejo Agrario Provincial y Servicios Públicos SE, llevó adelante una reunión de trabajo interinstitucional destinada a planificar el crecimiento y desarrollo del valle productivo de Lago Posadas, en el noroeste provincial.

El encuentro tuvo como eje principal la ampliación del sistema de riego y canales para potenciar la producción agropecuaria local, optimizando el aprovechamiento del agua disponible, y promoviendo la instalación de nuevos emprendimientos en la zona.

El plan contempla una superficie total de 310 hectáreas, y en cuya zona ya se encuentran asentados siete establecimientos agropecuarios, con la posibilidad de incorporar a nuevos productores, fortaleciendo así la matriz productiva y el desarrollo económico regional.

Participaron del encuentro, por la Secretaría de Estado de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, Juan Moyano, Emilia Larrosa Koch, Marcela Castellano, Silvana Tarcaya, Lorena Martínez y Débora Zerpa. Por Servicios Públicos S.E., Daniel Martínez; y por el Consejo Agrario Provincial, su presidente, Hugo Ariel Garay, acompañado por Cristian López.

Estas acciones se enmarcan en la política provincial de ordenamiento territorial, uso eficiente del agua y acompañamiento a los productores santacruceños, que viene impulsando el Gobierno de Santa Cruz.