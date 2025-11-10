IMAGEN POSITIVA - JAVIER MILEI

Repunte en la imagen de Milei


Tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza en octubre, el último informe de Opina Argentina correspondiente a noviembre muestra una marcada mejora en el clima político y social. La imagen del presidente Javier Milei, que venía de cuatro meses consecutivos de caída, repunta 8 puntos porcentuales y alcanza el 48% de aprobación, mientras que el rechazo cae 7 puntos, ubicándose en 43%.

Este repunte coincide con una mejora en la percepción general sobre la situación del país. El 48% de los encuestados considera que Argentina está mejor que hace un año, y el 46% cree que estará mejor dentro de un año, superando por primera vez desde junio a las expectativas pesimistas.

Además, crece la identificación con el oficialismo: el 45% de los consultados se declara seguidor del gobierno de Milei, frente a un 43% que se considera opositor. Este dato representa un incremento de 9 puntos en la autoidentificación oficialista respecto al mes anterior.

