Puerto Madryn será sede del III Congreso de Psicología Social
El Instituto Superior de Psicología Social Argentina, con sede en Puerto Madryn, realizará su III Congreso de Psicología Social “Lo multidisciplinario en la vida cotidiana” los días viernes 8 y sábado 9 de noviembre, de 9 a 17.30 horas, en la Escuela de Pesca, ubicada en las calles Musio y José Menéndez.
La directora del instituto, Patricia Reyes, destacó la importancia del encuentro y señaló que esta edición será especialmente significativa: “Estamos muy felices porque es nuestro primer congreso como instituto autónomo, ya que desde mayo somos oficialmente reconocidos por el Ministerio. Por primera vez no dependemos de ninguna otra institución y eso nos llena de orgullo”.
El evento contará con la participación de disertantes locales y nacionales, entre ellos la psicóloga Adela García, quien abordará la terapia integrativa comunitaria; Pablo Matteucci, con la presentación “Los cuatro pasos de Alfredo Moffatt” y el taller teatral “¿No te pasó? Aprenderás”; y Gustavo Morazzo, quien ofrecerá una clase magistral de Psicodrama.
También habrá talleres lúdicos, espacios de arteterapia, teatro, psicodrama y Kundalini Yoga, con el fin de brindar herramientas que integren cuerpo, mente y emociones.
Según explicó Reyes, este año el congreso tendrá “una mirada más lúdica y relajada, porque los problemas sociales y de salud mental están muy presentes. Queremos que la gente se informe, reflexione, pero también se divierta y se lleve recursos prácticos para la vida cotidiana”.
La apertura estará a cargo del grupo folclórico Fortineras del Sur, mientras que el cierre del domingo contará con la presentación del Coro de la UTN, en una propuesta que combina arte y formación profesional.
Las inscripciones se realizan a través del WhatsApp 280 502 3482 o presencialmente el mismo día del evento, desde las 8:30 horas.
El valor de la entrada es de $10.000, y se solicita a los asistentes llevar un alimento no perecedero que será donado a Conciencia Colectiva, organización que distribuye ayuda a 14 merenderos de la ciudad.
Además, la entrada será gratuita para estudiantes secundarios y de la carrera de Psicología, con el objetivo de fomentar la participación juvenil.