Puerto Madryn será sede de una jornada sobre gestión de plásticos pesqueros y economía circular

Este jueves 13 de noviembre, Puerto Madryn será sede de una jornada de trabajo multisectorial que reunirá a representantes del sector pesquero, organismos públicos, instituciones científicas y organizaciones de la sociedad civil. El encuentro tiene como propósito analizar y proponer estrategias de economía circular que fortalezcan la recuperación, trazabilidad y valorización de los plásticos de origen pesquero, promoviendo una gestión más sostenible de los materiales utilizados en la actividad.

Los residuos plásticos provenientes de la pesca —como redes, cajones, sogas y otros elementos operativos— representan un desafío creciente en las costas de Chubut, donde la intensa actividad pesquera convive con ecosistemas marinos de alto valor ecológico. Una gestión inadecuada de estos materiales puede derivar en su acumulación en playas o en el mar, afectando la biodiversidad, el ambiente e incluso la salud humana.

La Jornada sobre Economía Circular y Gestión de Residuos Plásticos de Origen Pesquero se desarrollará en el Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET). Durante la actividad se abordarán distintos ejes temáticos vinculados al ciclo de los materiales plásticos utilizados en la pesca, como la gestión a bordo y en puerto, los procesos de recepción y reciclaje, y los marcos normativos vigentes.

El encuentro es de convocatoria cerrada y está coordinado por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, en el marco del Proyecto MaRes, con la implementación del Instituto de Conservación de Ballenas, Fundación Cambio Democrático y Fundación Vida Silvestre Argentina.

El objetivo central es avanzar en la elaboración de una hoja de ruta compartida que contribuya a la prevención de la contaminación plástica en las áreas marino-costeras de Chubut, promoviendo un modelo de economía circular en la pesca y fortaleciendo la colaboración entre los distintos sectores vinculados a la actividad.