Puerto Madryn invierte en la reconstrucción del murete costero

A través de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Puerto Madryn, se están llevando a cabo mejoras en los distintos sectores de la ciudad, atendiendo las distintas necesidades y diagramando estrategias para poder desarrollarlas con la mayor frecuencia posible.

Dentro de estas labores, se está reparando y reconstruyendo todo el murete costero de la ciudad, respetando la arquitectura original. Para ello, se realizaron distintos estudios y actualmente se realizan mejoras integrales en el área.

Murete histórico

Al respecto, el intendente Gustavo Sastre sostuvo que en el marco de los distintos trabajos, «avanzamos con la reconstrucción y reparación integral del histórico Murete Costero de Puerto Madryn, el cual es disfrutado por una gran cantidad de nuestros vecinos madrynenses y por quienes nos visitan».

«Nos encontramos en un momento muy complicado en materia de obra pública, pero día a día estamos analizando las distintas estrategias que debemos implementar para poder llegar con mejoras de infraestructura a todos y cada uno de los barrios de nuestra ciudad», expresó el Jefe Comunal