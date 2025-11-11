MURETE COSTERO - PUERTO MADRYN

Puerto Madryn invierte en la reconstrucción del murete costero

A través de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Puerto Madryn, se están llevando a cabo mejoras en los distintos sectores de la ciudad, atendiendo las distintas necesidades y diagramando estrategias para poder desarrollarlas con la mayor frecuencia posible.

Dentro de estas labores, se está reparando y reconstruyendo todo el murete costero de la ciudad, respetando la arquitectura original. Para ello, se realizaron distintos estudios y actualmente se realizan mejoras integrales en el área.

Murete histórico

Al respecto, el intendente Gustavo Sastre sostuvo que en el marco de los distintos trabajos, «avanzamos con la reconstrucción y reparación integral del histórico Murete Costero de Puerto Madryn, el cual es disfrutado por una gran cantidad de nuestros vecinos madrynenses y por quienes nos visitan».

«Nos encontramos en un momento muy complicado en materia de obra pública, pero día a día estamos analizando las distintas estrategias que debemos implementar para poder llegar con mejoras de infraestructura a todos y cada uno de los barrios de nuestra ciudad», expresó el Jefe Comunal

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«Reforma laboral, entre justicia y vulnerabilidad digital»

«Reforma laboral, entre justicia y vulnerabilidad digital»

TERMÓMETROS

Etiquetas: IMAGEN POSITIVA, Javier Milei

Repunte en la imagen de Milei
Etiquetas: diego santilli, MANUEL ADORNI, Manuel Orrego, Martín Llaryora, presupuesto 2026

Arrimando el bochín
Etiquetas: cesar treffinger, chubut, Permisos de pesca

Teffinger sin filtro

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: ARCA, came, impuestos, PyMEs, reforma tributaria

CAME pidió reducción de impuestos para las pymes
Etiquetas: ATE, paro nacional, REFORMA LABORAL

ATE convocó a un paro nacional el 19 de noviembre en rechazo a la reforma laboral
Etiquetas: julio de vido, Tragedia de Once

Ordenan la detención de De Vido por la Tregedia de Once