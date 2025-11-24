FRENTE COSTERO - GUSTAVO SASTRE - PUERTO MADRYN

Puerto Madryn invierte en la puesta en valor del frente costero

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, destacó la inversión en obras para avanzar en la puesta en valor y refacción integral de todo el frente costero de la ciudad.

En este caso específico, se desarrollaron obras complementarias en los alrededores del monumento a la ballena franca austral que está sobre el Boulevard Brown. Allí, se colocó iluminación, pérgolas, mesas y bancos que ya son disfrutadas por los madrynenses y también por quienes visitan la ciudad y recorren la rambla.

«Con fondos municipales, estamos avanzando con obras en distintos puntos de la ciudad, algo que tratamos de sostener e ir incrementando en las medidas de nuestras posibilidades. En este marco, durante las últimas semanas se ha trabajado arduamente en la refacción integral del frente costero», expresó el Intendente.

En este sentido, indicó que «meses atrás inauguramos un nuevo monumento que consiste en una réplica exacta de la cola de una ballena franca austral. Ahora lo que logramos fue concretar las labores para iluminar este espacio, colocando mesas, bancos y pérgolas, optimizando sustancialmente este lugar».

Quien vive en paz, no jode a los demás

