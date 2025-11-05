Paro y movilización de brigadistas

Brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego se manifestarán este jueves a las 9 en la Ruta 40 frente a la Subcentral de Las Golondrinas, en reclamo de una recomposición salarial, y para visibilizar otras reivindicaciones.

El delegado de los combatientes de incendios forestales en la Comarca Andina, Héctor Guerrero, recordó que tenían fecha de paritaria salarial para la segunda quincena de septiembre y el Gobierno Provincial la corrió dos veces, inclusive en la paritaria anterior habían acordado que algunos adicionales quedarían de manera permanente en los sueldos pero “el Gobierno los sacó incumpliendo acuerdos previos”.

Piden fecha para la discusión salarial y una reunión urgente con el Gobierno Provincial, porque “necesitamos una recomposición salarial, que es el planteo más firme de la las brigadas”.

Guerrero señaló que en la Subcentral Zona Norte con asiento en Las Golondrinas están molestos porque se inauguró el edificio nuevo construido en esa base pero “vacío; se sacaron fotos y se fueron, con las instalaciones sin ningún mueble nuevo, ya que los pocos que tenemos son los que mudamos del edificio chico en el que estábamos”.

El delegado de los brigadistas remarcó que se aproxima la temporada alta de incendios, y no tienen Internet ni la radio, porque quedó en la estructura anterior y nadie la trasladó, mientras en ese espacio trabaja gente de la Secretaría de Bosques, que convive en la tarea con los operadores de radio.

Guerrero enfatizó que “entregaron handies en El Hoyo para la zona norte pero después se los llevaron de Esquel, y nunca los devolvieron”. Y advirtió sobre problemas que cuando llegue la temporada serán difícil de reparar, y “vamos a estar en los incendios sin logística, sin comida ni combustible, sin vehículos y sin comunicaciones”.

Fuente: Jornada