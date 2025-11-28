Nueva polémica entre Bustos y Treffinger en la interna de LLA



Un nuevo episodio dejó este jueves la interna en las filas de La Libertad Avanza, cuando el periodista y referente liberal Ricardo Bustos, fue expulsado de una reunión partidaria en Esquel, presuntamente por orden del diputado nacional y presidente del partido, César Treffinger.

El ocurrió en ocasión de un encuentro en el que se celebraba el resultado electoral del pasado 26 de octubre que permitió la elección de Maira Frías como diputada nacional, según reveló Info Cordillerana.

Bustos habría expresado que asistió a la reunión porque recibió una invitación vía WhatsApp por su labor como fiscal en octubre.

«Fui al acto con la intuición de que Treffinger, en su fantasía de creerse dueño del partido, intentaría impedirme participar. Y fue lo que ocurrió», relató Bustos a Info Cordillerana al señalar que por ello asistió al convite «acompañado de un escribano, que dejó asentado el grado de violencia ejercida por dos sujetos que me arrastraron groseramente por el piso hasta dejarme afuera del local, gritándome que me expulsaban por orden de Treffinger».

«Treffinger es un sujeto que de liberal no tiene nada, y actúa como si fuera dueño del partido y de la conciencia de los afiliados. Está donde está gracias a Milei, y su accionar patoteril y antidemocrático lo describe tal cual es. Un triste personaje al que, lamentablemente, los liberales honestos necesitamos para que vote las leyes que nuestro gobierno requiere», expresó Bustos.

Todo parece indicar que este no será el último enfrentamiento de Treffinger con Bustos, del que habrá novedades.