JUEZA MAKINTACH - JURY

Nueva jornada del jury contra la jueza Makintach


El jury de enjuiciamiento contra la magistrada suspendida, Julieta Makintach, quien está en el ojo de la tormenta por el escandaloso documental durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, continúa hoy con nuevas testimoniales, luego de que la propia jueza haya declarado de forma espontánea en la primera audiencia, donde pidió perdón.

Este viernes declaran los fiscales Carolina Asprella y José Ignacio Amallo (miembros de la UFI número 1 de San Isidro que investigan a Makintach en la causa penal) y Cosme Iribarren (el otro fiscal de la causa Maradona).

A su vez, la lista continúa con sus colegas, los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso (integrantes del TOC N°3 que estuvieron en el juicio nulo) y la maquilladora Fabiana Molina Zuviria.

Será una jornada importante debido a que Savarino y Di Tomasso también fueron señalados por algunos de los abogados involucrados en el caso Maradona como quienes conocían los movimientos de Makintach dentro del tribunal, motivo por el cual también deberían ser investigados.

En la primera audiencia, la acusada pidió declarar y allí pidió disculpas y manifestó que nunca se imaginó que iba a «generar tanto daño a la Justicia».

“Estoy pagando un precio carísimo por no haber dimensionado todo este disparate”apuntó.

A su vez, culpó a una amiga de ser quien estuvo detrás del documental Justicia Divina y que sus compañeros del TOC N°3 conocían todo de antemano.

