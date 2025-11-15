Música y danza en Puerto Madryn



Desde la Subsecretaría de Cultura de Puerto Madryn anunciaron las actividades para este fin de semana en el Teatro del Muelle. Hasta el domingo 16 se presentarán diversas propuestas en la sala ubicada en Avenida Rawson 60.

Danzas al mar

El sábado 15 de noviembre a las 21 horas, el Ballet Raíces Salteñas, dirigido por la profesora Macarena Longhitano, presentará su espectáculo “Danzas al Mar”, una función especial previa a su participación en el encuentro nacional “La Fiesta de los Bailarines 2025”, que se realizará en Miramar, provincia de Buenos Aires.

El grupo, que representará a Puerto Madryn en ese evento, ofrecerá una selección de danzas folclóricas tradicionales y estilizadas, en un espectáculo ideal para disfrutar en familia. La entrada tendrá un valor de 10.000 pesos.

Marhaba!

El domingo 16 de noviembre desde las 18 horas, será el turno de “Marhaba!”, la undécima muestra anual de danzas árabes de la profesora Samyra Bellydance junto a su grupo coreográfico “Amal”.

Durante la tarde, compartirán el trabajo desarrollado durante el año junto a artistas invitadas como Amira y Rosana Michelet, además de la participación especial de Erica Tolosa (Trelew) y Anissa Narjis (Sierra Grande) junto a sus alumnas.

En este caso, las entradas se podrán adquirir a través de las bailarinas participantes y tendrán un valor de 10.000 pesos.